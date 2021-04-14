Son dakika... Rekabet Kurumu'ndan Google'a ceza

Son dakika gelişmesi... Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon 84 bin 899 lira idari para cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:54
Son dakika... Rekabet Kurumu'ndan Google'a ceza
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Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International, Google LLC, Google Ireland ve Alphabet'e 296 milyon lira para cezası verdi.



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