Son dakika... Rize'de acı bilanço ağırlaşıyor
Son dakika gelişmesi... Rize'de sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı artıyor.
Rize’de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 2’ye, kayıp sayısı ise 6’ya yükseldi. Muradiye beldesinde çöken evin enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, aynı enkazda 2 kişi ise aranıyor. Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise selde kaybolan 1 kişi aranıyor.
Güneysu ilçesi Asmalı Irmak köyünde bu sabah selde kaybolan Adem Yanık’ın cansız bedenine ulaşıldı. Güneysu ilçesinde ise çöken bir evin enkazında kalan 3 kişiye daha ulaşılamadığı ortaya çıktı.
Kentte sel afetinde şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu, 4 kişi yaralı kurtarıldı.
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