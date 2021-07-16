Son dakika... Rusya'da yolcu uçağı kayboldu
Son dakika gelişmesi... Rusya'da bir yolcu uçağı Sibirya yakınlarında kayboldu. AFP, uçakta 13 yolcunun olduğunu bildirdi.
Son dakika gelişmesi... Rusya'da bir yolcu uçağı kayboldu. Interfax haber ajansına göre; uçak Sibirya'da Tomsk kentinde radardan kayboldu.
Uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair henüz net bir bilgi bulunmazken; AFP, uçakta 13 yolcu bulunduğunu yazdı.
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