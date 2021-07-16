Son dakika... Rusya'da yolcu uçağı kayboldu

Son dakika gelişmesi... Rusya'da bir yolcu uçağı Sibirya yakınlarında kayboldu. AFP, uçakta 13 yolcunun olduğunu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 13:41
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Son dakika gelişmesi... Rusya'da bir yolcu uçağı kayboldu. Interfax haber ajansına göre; uçak Sibirya'da Tomsk kentinde radardan kayboldu.

Uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair henüz net bir bilgi bulunmazken; AFP, uçakta 13 yolcu bulunduğunu yazdı.


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