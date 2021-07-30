Son dakika... Rusya’dan Türkiye’de üretilecek Sputnik V aşısıyla ilgili açıklama
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de Rus Sputnik V koronavirüs aşısının üretimiyle ilgili açıklamada bulundu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, Türkiye’nin, kendi topraklarında Sputnik V aşısının üretimine birkaç ay içerisinde başlayacağını söyledi.
Türkiye ile ilaç alanında işbirliğini artırılmasını ihtimal dahilinde olduğunu kaydeden Novak, Rusya teknolojileri ile Türkiye’de bağışıklık oluşturucu preparatların üretimine geçilmesi gerektiğini de ekledi.
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