Son dakika... Koca'dan 'okullarda PCR testi' açıklaması: Velilerimizin onayları istenecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testi taramasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek" dedi.

Bakan Koca, "PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" ifadelerini kullandı.