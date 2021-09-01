Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 1 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 1 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti.
CAN KAYBI VE VAKADA REKOR ARTIŞ!
Bakanlığın 31 Ağustos verilerine göre, dün 297 bin 167 test yapılmıştı. Dün, 21 bin 893 vaka tespit edilirken, 252 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybı rekor seviyede artarak 300'e dayandı. Ve yine vaka sayısı da 24 bine yaklaştı.
KOCA: AĞIR BEDEL ÖDÜYORUZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TABLODA DURUM TIPKI BUGÜNKÜ GİBİ devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz" ifadelerini kullandı.
TABLODA DURUM TIPKI BUGÜNKÜ GİBİ devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hCtTMnzGEA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 1, 2021
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 78.24, ikinci doz ortalaması yüzde 60.20, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 94 milyon 873 bin 884 oldu.
Türkiye'nin 1 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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