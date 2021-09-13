Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 19:17

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi. 26 bin 52 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 231 kişi hayatını kaybetti.

KOCA'DAN ÇAĞRI

Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı” dedi.

Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı. pic.twitter.com/oIRERqDzJl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 13, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 83.42, ikinci doz ortalaması yüzde 65.47, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 102 milyon 431 bin 607 oldu.

Türkiye'nin 13 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:











