Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı arttı!

13 Temmuz 2021 Salı, 19:43

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım" ifadelerine yer verdi.



Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/UyHMdeWyy1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021

Türkiye'nin 13 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: