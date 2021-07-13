Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı arttı!

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 19:43
Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı arttı!
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 13 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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