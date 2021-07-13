Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı arttı!
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım" ifadelerine yer verdi.
Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/UyHMdeWyy1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021
Türkiye'nin 13 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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