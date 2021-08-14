Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 14 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:17

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/rbDM1Fbw5v — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2021

DÜN 157 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın 13 Ağustos verilerine göre, dün 285 bin 242 test yapılmıştı. Dün, 21 bin 372 vaka tespit edilirken, 157 kişi hayatını kaybetmiş ve 16 bin 492 kişi sağlığına kavuşmuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 70.69, ikinci doz ortalaması yüzde 52.67, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 83 milyon 126 bin 182 oldu.

Türkiye'nin 14 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: