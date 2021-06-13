EURO 2020'de ikinci koronavirüs, şimdi de Portekizli!

13 Haziran 2021 Pazar, 12:44

Portekiz sağ bek oyuncusu Cancelo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Portekiz-Macaristan maçı öncesi Portekizli Joao Cancelo Portekiz kadrosundan çıkarıldı.

Portekiz, Cancelo'nun yerine kadroya Milan'dan Dalot'u dahil ettiğini açıkladı.

Daha önce Rusya'da 1 oyuncunun testi pozitif çıkmış ve o isim kadrodan çıkarılmıştı.

