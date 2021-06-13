EURO 2020'de ikinci koronavirüs, şimdi de Portekizli!

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Portekiz-Macaristan maçı öncesi Portekizli Joao Cancelo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2021 Pazar, 12:44
EURO 2020'de ikinci koronavirüs, şimdi de Portekizli!
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Portekiz sağ bek oyuncusu Cancelo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Portekiz-Macaristan maçı öncesi Portekizli Joao Cancelo Portekiz kadrosundan çıkarıldı.

Portekiz, Cancelo'nun yerine kadroya Milan'dan Dalot'u dahil ettiğini açıkladı. 

Daha önce Rusya'da 1 oyuncunun testi pozitif çıkmış ve o isim kadrodan çıkarılmıştı.


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