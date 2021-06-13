EURO 2020'de ikinci koronavirüs, şimdi de Portekizli!
Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Portekiz-Macaristan maçı öncesi Portekizli Joao Cancelo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Portekiz sağ bek oyuncusu Cancelo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Portekiz-Macaristan maçı öncesi Portekizli Joao Cancelo Portekiz kadrosundan çıkarıldı.
Portekiz, Cancelo'nun yerine kadroya Milan'dan Dalot'u dahil ettiğini açıkladı.
Daha önce Rusya'da 1 oyuncunun testi pozitif çıkmış ve o isim kadrodan çıkarılmıştı.
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