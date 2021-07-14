Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 14 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı 7 bine dayandı!
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 14 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı” dedi.
Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/nTOPU4Cs8C— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2021
DÜN 46 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Türkiye'de dün 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 877 bin 335 aşı uygulandı.
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 61.94, ikinci doz ortalaması yüzde 29.98, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 60 milyon 471 bin 752 oldu.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Bilecik.
En düşük aşılama oranına sahip iller; Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Bitlis.
Türkiye'nin 14 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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