Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 20 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı

20 Mayıs 2021 Perşembe, 18:31

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.

DÜN 233 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 19 Mayıs verilerine göre, 218 bin 683 test yapılırken semptom gösteren 902 hastayla birlikte 11 bin 553 yeni vaka tespit edilmişti. 233 kişi hayatını kaybederken 9 bin 271 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 20 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

