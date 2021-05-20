Büyük kârın görünmeyen yüzü: Koronavirüs aşıları 9 yeni milyarder yarattı

20 Mayıs 2021 Perşembe, 11:30

Covid-19 aşılarından elde edilen kâr en az 9 kişinin milyarder olmasını sağladı. “Halkın Aşı Birliği” isimli sivil toplum kuruluşu yaptığı açıklamada, ilaç şirketlerinin aşı teknolojisi üzerindeki "tekel kontrolüne" son verilmesi çağrısında bulundu.

Sivil Toplum Kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, "Dokuz yeni milyarderin toplam serveti 19,3 milyar dolar... Bu da gelişmemiş ülkelerdeki tüm insanları 1,3 kez aşılamaya yetecek kadar" ifadeleri kullanıldı.

‘BÜYÜK KÂRIN YAŞAYAN KANITI’

Yardım kuruluşu Oxfam'dan Anna Marriott ise yaptığı açıklamada, "Bu milyarderler, birçok ilaç şirketinin aşılar üzerindeki tekelinden elde ettiği büyük kârın yaşayan kanıtıdır" dedi.

Rakamların Forbes Zengin Listesi verilerine dayandığı belirtilen açıklamada, “Yeni zenginlere ek olarak, mevcut 8 milyarderin aşı uygulaması sayesinde servetlerini 32,2 milyar dolar artırdığı” belirtildi.

The Guardian'ın haberinde, listenin başında Moderna’dan Stephane Bancel ve BioNTech’ten mevkidaşı Uğur Şahin’in yer aldığı belirtilirken “Çin menşeili aşı şirketi CanSino Biologics’in 3 kurucu ortağı da neo-milyarderler arasında” denildi.