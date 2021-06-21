Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı arttı!
Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 808 oldu, 5 bin 93 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi.
VAKA SAYISI ARTTI!
Sağlık Bakanlığı'nın 20 Haziran verilerine göre, 213 bin 297 test yapılırken semptom gösteren 409 hastayla birlikte 5 bin 91 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 5 bin 294'e yükseldi.
63 kişi hayatını kaybederken 4 bin 219 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 21 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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