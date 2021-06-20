Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 20 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü, vefat sayısı arttı

20 Haziran 2021 Pazar, 18:52

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.