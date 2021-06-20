Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 20 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü, vefat sayısı arttı
Sağlık Bakanlığı, 20 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.
TEST SAYISI DÜŞTÜ, VEFAT SAYISI ARTTI!
Sağlık Bakanlığı'nın 19 Haziran verilerine göre, 215 bin 496 test yapılırken semptom gösteren 494 hastayla birlikte 5 bin 480 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise test sayısı 213 bin 297'ye düştü. Yine dün 51 kişi hayatını kaybederken bugün ise sayısı 63'e yükseldi.
Türkiye'nin 20 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
İlgili Haberler
- Koronavirüse yakalananlarda ortaya çıkıyor: Ölümcül olabiliyor
- Endonezya'da Sinovac aşısı olan 350 doktor ve sağlık görevlisine koronavirüs bulaştı
- EURO 2020'de ikinci koronavirüs, şimdi de Portekizli!
- Kupa Amerika maçı öncesi Venezuela'da 12 kişide koronavirüse rastlandı
- Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka ve vefat sayısı arttı
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı
- İşte Ateş ile Korkmaz görüşmesinin ses kaydı
- BioNTech ve Sinovac aşıları karşılaştırıldı
- Peker'den, Soylu'ya yeni gönderme
- Genç oyuncu yaşamını yitirdi
- Salih Günçal, yatağa bağımlı olmaktan kurtuldu
- Veyis Ateş'ten ses kaydı açıklaması
- Suriyeli iki grup arasında silahlı çatışma
- Viyana Büyükelçisi'nden Baran Korkmaz açıklaması
- Binaya saldıran AKP’li yöneticinin yeğeni çıktı