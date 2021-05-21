Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 21 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü, ölüm sayısı arttı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 21 Mayıs 2021 son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
21 Mayıs Cuma gününün verilerine göre, 218 bin 846 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729’a ulaştı.
YENİ VAKA SAYISI VE CAN KAYBI YÜKSELDİ
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı bin 977 oldu, 8 bin 852 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.
Dün (20 Mayıs) verilerine göre, dün semptom gösteren 856 hastayla birlikte 9 bin 385 yeni vaka tespit edilmişti. 207 kişi hayatını kaybederken 9 bin 271 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİNİN ALTINDA
Son 24 saatte, 8 bin 852 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, ağır hasta sayısı da bin 977 oldu.
Türkiye'nin 21 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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