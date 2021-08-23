Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 23 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:22

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 18.857 kişi koronavirüse yakalanırken 232 kişi hayatını kaybetti. İyileşen kişi sayısı ise 15.833 kişi oldu.

"KAYIPLARIMIZ CAN YAKAN SEVİYEDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" dedi.

Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/cUWNAuYkF9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2021

Türkiye'nin 23 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







