Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 3 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 3 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte koronavirüs salgınındaki son durum...
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre, son 24 saatte 45 kişi korona virüsten yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 49 bin 874’a yükseldi.
Toplamda 61 milyon 455 bin 218 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 924 testten, 4 bin 537 yeni vaka sayısı, 478 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 440 bin 368 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 913 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 310 bin 769’ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 702 olduğu açıklandı.
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