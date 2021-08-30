Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 30 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 30 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 30 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 30 ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.
KOCA: BAŞARABİLİRİZ
Sağlık Bakanı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz! "
Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz! https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hSqskMkqQP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 30, 2021
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
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