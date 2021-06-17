Son Dakika... Süleyman Soylu, "10 bin dolar alan siyasetçi" hakkında bilgi verdi

17 Haziran 2021 Perşembe, 13:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi. Soylu, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı ziyarette bu konunun gündeme geldiği belirtildi.

Soylu'nun ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin şu anda milletvekili olmadığını söylediği öğrenildi. Ayrıca İçişleri Bakanı'nın konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da bilgi verdiği de belirtildi.

ŞENTOP'UN SOYLU'YA MEKTUBU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mektup göndermişti. Şentop söz konusu mektupta Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçinin adını sormuştu. Soylu mektubu aldıktan üç hafta sonra dün (16 Haziran 2021) TBMM Başkanı Şentop'u makamında ziyaret etti.