Son dakika... Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi’nde meydana geldi. Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Bilal Küllü idaresindeki 59 ADJ 755 plakalı fabrika servisinde hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri de belli oldu. Kazada, Yaşar Cüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksu, Hülya Dinçkol isimli 6 kişi hayatını kaybetti.
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