Son Dakika|Milli maça seyirci alınacak

SON DAKİKA... TFF 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye Letonya maçına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2021 Pazar, 16:27
Son Dakika|Milli maça seyirci alınacak
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TFF'den yapılan açıklama şöyle: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. 

Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır. 

Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir.


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