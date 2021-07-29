Trabzonspor Dorukhan Toköz'le görüşmelere başladı

29 Temmuz 2021 Perşembe, 20:46

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Dorukhan Toköz, Trabzonspor ile anlaştı.

Trabzonspor'un Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz'ün Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri yer aldı.

2018 yılında Eskişehirspor'dan siyah-beyazlı takıma transfer olan Dorukhan Toköz, 71 maçta forma giyerken 3 gol ve 6 asist kaydetti.

DÖRT YILLIK SÖZLEŞME

Açıklamada sözleşme detaylarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir."