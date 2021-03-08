Son dakika| Trabzonspor'da yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı

08 Mart 2021 Pazartesi, 14:02

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Oyuncumuzun yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz, maç kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.