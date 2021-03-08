Son dakika| Trabzonspor'da yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı
Trabzonspor'da Alanyaspor maçı öncesi yıldız futbolcu Djaniny kadrodan çıkarıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, “Oyuncumuzun yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz, maç kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.
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