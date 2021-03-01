SON DAKİKA | Ünlü kulüp başkanı tutuklandı
Bir dönem Barcelona Başkanı olan Josep Bartomeu tutuklandı.
Cadena SER'in haberine göre Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu tutuklandı.
Detaylar birazdan.
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