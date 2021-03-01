SON DAKİKA | Ünlü kulüp başkanı tutuklandı

Bir dönem Barcelona Başkanı olan Josep Bartomeu tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2021 Pazartesi, 13:55
SON DAKİKA | Ünlü kulüp başkanı tutuklandı
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Cadena SER'in haberine göre Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu tutuklandı.

Detaylar birazdan.


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