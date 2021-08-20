Son dakika: Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Van'ın Saray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.
Kandilli verilerine göre saat 10:21’de Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıklarken depremin merkez üssün İran olarak gösterdi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.
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