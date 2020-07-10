Son seçim anketinde 4 parti barajı aşıyor!
ORC Araştırma'nın yaptğı "Türkiye'de bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketine göre 4 siyasi parti, yüzde 10'luk seçim barajını aşıyor.
ORC Araştırma şirketi de, 15 Haziran – 08 Temmuz 2020 tarihleri arasında 81 İl’de 53560 kişi ile anket yaptı.
Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.
ORC'NİN ANKETİNE GÖRE PARTİLERİN OY ORANLARI
AK PARTİ - 37,3
CHP - 26,2
MHP - 13.0
HDP - 10.4
İYİ PARTİ - 6.8
DEVA PARTİSİ - 2.6
GELECEK PARTİSİ - 1.7
SAADET PARTİSİ - 1.1
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