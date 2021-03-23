Son yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar: Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin ocak anketi yayınladı

23 Mart 2021 Salı, 14:33

Sosyal Araştırmalar Merkezi Ocak 2021 raporunu açıkladı.

“Bu Pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz” şeklindeki soruyu yanıtlayan katılımcılar şu yanıtları verdi:

Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 30’u AKP’yi, yüzde 20,4’ü CHP’yi, yüzde 8,8’i İYİ Parti’yi, yüzde 8,1’i HDP’yi, yüzde 7,9’u MHP’yi destekleyeceğini ifade etti.

Yeni kurulan partilerden Deva Partisi’nin oy oranı yüzde 1,1 seviyesinde. Kararsızlar ise yüzde 13,1 olarak ölçüldü.

24 HAZİRAN OYLARI HANGİ PARTİLERE DAĞILDI?

Araştırmaya göre; AKP, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimindeki oylarının yüzde 81,5’ini korudu. AKP seçmeninden CHP’ye 2,2 puanlık geçiş ise dikkat çekici oldu. Yüzde 10 civarındaki kararsızlar, AKP’den vazgeçme eğiliminde olan seçmenlerin desteğini hangi partiye yönelteceği konusundaki tereddüdü gösterdi.

Benzer bir durum MHP seçmeni için de gözlemlendi. 24 Haziran oylarının yüzde 75,9’unu koruyan MHP’de, İYİ Parti (yüze 5,3) ve CHP’ye (yüzde 2,5) geçişlerin yanı sıra yüzde 7,6 oranındaki kararsız seçmen dikkat çekmekti.

24 Haziran’da MHP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 5,5’inin önümüzdeki seçimde oy kullanmayacağını söylemesi, raporda parti aidiyeti kuvvetli seçmenin başka bir partiye oy vermek yerine tepkisini bu şekilde göstermesi olarak yorumlandı.

18-20 YAŞ ARASI YENİ SEÇMENLERİN OY TERCİHLERİ

18-20 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 20,8’i AKP’yi, yüzde 18,5’i CHP’yi, yüzde 9,5’i HDP’yi, yüzde 6,6’sı MHP’yi, yüzde 4’ü İYİ Parti’yi destekleyeceğini ifade etti.

Yeni seçmen içinde kararsızların oranı yüzde 22,7’yle ülke ortalamasının çok üzerinde seyretti. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar hesaba katılmadan yapılacak bir değerlendirmede HDP ve CHP’nin yeni seçmen arasında ülke oy ortalamalarının üzerinde oy aldığı görülmektedir.

Gençler arasında etnik kimliğini Kürt olarak tanımlayanların oranı yüzde 27’yi bulması, HDP oylarına da artış olarak yansıdı.

KARARSIZLARIN YAKIN HİSSETTİĞİ PARTİ

Katılımcılar, “Kararsız olsanız bile kendinizi hangi partiye daha yakın hissediyorsunuz?” şeklinde soruya da yanıt verdi.

Buna göre; kararsız olduğunu ifade eden seçmenlerin yüzde 85’i tekrar kararsız olduğunu, yüzde 3’ü AKP’ye, yüzde 3,8’i CHP’ye, yüzde 3,3’ü HDP’ye, yüzde 1,6’sı İYİ Parti’ye ve yüzde 1,4’ü MHP’ye yakın hissettiğini dile getirdi.

KARARSIZLAR HANGİ PARTİYE OY VERDİ

Kararsız seçmenin ağırlıklı olarak AKP’den kopmakta olan, ancak hangi partiye yöneleceğine de karar veremeyenlerden oluştuğu görüldü.

Bugün “kararsızım” diyenlerin yüzde 33’ü, 24 Haziran 2018 milletvekili seçiminde oy kullanmadığını ifade etti.

Yüzde 26’sı AKP’ye, yüzde 9,4’ü CHP’ye oy verdiğini söyledi. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimindeki tercihlere bakıldığında da, bugün kararsız olanların yüzde 34’ü Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermiş, yüzde 34’ü de oy kullanmamıştı.

SEÇMENLERİN ETNİK KİMLİKLERİ

Etnik kimliğini Kürt ve Zaza olarak tanımlayan seçmenin en çok desteklediği parti yaklaşık yüzde 35 ile HDP’dir. Kürtlerden AKP yüzde 23,6; CHP yüzde 10,3 oy alıyor.

Kürtler arasında kararsız ve oy kullanmayacak seçmen verileri açısından ülke genelinden farklı bir tablo gözlemlenmedi.





ERDOĞAN İKİ ADAY KARŞISINDA YENİLİYOR

Araştırmada seçmene, Recep Tayyip Erdoğan’a karşı 5 farklı adayla ilgili olarak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu olsa hangi adaya oy vereceği soruldu.

Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oy oranına yüzde 41’le Kemal Kılıçdaroğlu karşısında ulaşırken, en düşük oyu yüzde 38,4’le Mansur Yavaş karşısında aldı.

Erdoğan’a karşı en düşük oyu yüzde 22’yle Ali Babacan alırken, en yüksek oyu yüzde 40’la Ekrem İmamoğlu elde etti.

Erdoğan ile İmamoğlu arasında geçecek bir cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında kararsız ve oy kullanmayacak seçmen oranı da en aza indi.

18-20 YAŞ ALTI ERDOĞAN’IN KARŞISINDAKİ İSMİ DESTEKLİYOR

18-20 yaş arasındaki yeni seçmenlerden Recep Tayyip Erdoğan’ın alabildiği oy oranı maksimum yüzde 28 olarak kaydedildi.

Bu grup içinde Erdoğan’a karşı en büyük üstünlüğü 8 puan fark ve yüzde 34 oy oranıyla Ekrem İmamoğlu sağladı. Onun ardından 6 puan fark ve yüzde 31 oy oranıyla Mansur Yavaş geldi.