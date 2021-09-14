Sonbahar konserleri Harbiye’de

Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sonbahar konserleri 30 Eylül’de MFÖ ile başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2021 Salı, 04:00
Sonbahar konserleri Harbiye’de
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Atlantis Yapım’ın düzenlediği etkinlikte; 1 Ekim’de Selda Bağcan - Rock Senfoni, 2 Ekim’de Duman, 4 Ekim’de Ebru Yaşar, 5 Ekim’de Melike Şahin, 6 Ekim’de Kenan Doğulu, 7 Ekim’de Yüzyüzeyken Konuşuruz, 8 Ekim’de Berkay, 9 Ekim’de ise Athena konser verecek.


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