Sony, Microsoft ve Nintendo'dan işbirliği

16 Aralık 2020 Çarşamba, 10:21

Oyun dünyasının bazı büyük isimleri, oyunları daha güvenli geliştirmek için bir birlik kurdular. Microsoft, Sony ve Nintendo, bugün yaptıkları ortak duyuruda, kendilerini oyuncuların güvenliğine adadıklarını belirttiler.

CHIP Online'ın aktardığı habere göre, bu bağlılığın bir parçası olarak oyun devleri, çabalarına yön verecek prensipleri yayımladı. Bu prensipler, kötü davranışları gerçekleşmeden önce engelleyen özelleştirme seçenekleri, güvenlik araçları, davranış kuralları ve sistemler sunarak diğer pek çok kötü davranışın yanı sıra taciz ve nefret ile de mücadele etmek için oluşturuldu. Ebeveynler için ise, çocuklarının oyun deneyimlerini kontrol etmelerine yardımcı olacak araç ve bilgiler sunulacak.

Bu engelleyici önlemlerin yanı sıra oluşturulan birlik, endüstri ortakları, devlet kurumları ve kanun güçleri ile işbirliği başlatarak oyuncuların güvenliğini daha da arttırmayı amaçlıyor. Ayrıca firmalar ESRB ve PEGI gibi derecelendirme kurumları ile beraber de çalışarak oyunların filtrelendiğinden ve sadece uygun kitlelere gözüktüklerinden emin olmak istiyor.