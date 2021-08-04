'Sopalı şifacı' kaçtı, mühürlenen ofisinin önünde kuyruk bitmedi

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:23

Kendisini 'şifacı' olarak tanıtan, 12 Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan'da tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Mala Ali Kürdistani, Türkiye'ye geldi. Kürdistani, Başakşehir'de ofis açtı. Sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtım üzerine yüzlerce kişi tedavi olma umuduyla ofise geldi. Ofise otizmli çocuklarını getiren aileler, Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedavi yöntemlerini görünce şikayetçi oldu. Şikayetçilerden biri, sözde tedavi yöntemini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde Kürdistani'nin asistanının çocuğun ayaklarının altına sopayla vurulduğu görülüyor. Yapılan baskında ofisteki 3 kişi polis merkezine götürülürken Kürdistani kayıplara karıştı. Ancak mühürlenen ofis önünde kuyruk sona ermedi. Ofisin bulunduğu sitenin güvenli görevlileri gelenlere durumu iletti. Tedavi umuduyla gelenler tüm açıklamalara rağmen Mala Ali Kürdistani ismiyle bilinen Molla Ali Kalak'ı beklemeye devam etti.

"BIRAKIRLARSA BELKİ GELİR"

Nurettin Çiçekli, " Mala Ali Kürdistan'a geldik. Polis basmış burayı dediler, belki bırakırlar. Bırakırlarsa gelir o da biz de bekliyoruz. Hanımın Bel fıtığı var, baş ağrısı var, göğsünde yara var onun için geldik. Hocaya inanıyorum. İnternete girdik baktık ki İstanbul'da geldik biz de" diye konuştu.

"ALMANYA'DAN GELDİK"

Ahmet Özkaya ise, "Almanya'dan geldik. İznimizi yarıda bırakıp Sinop'tan İstanbul'a geldik. Yokmuş burada biz de beklemeyeceğiz. Sosyal medyadan görüp inandık" dedi. Özkaya'nın eşi Meryem Özkaya de "Bir umut bekliyoruz belki çocuğumuz konuşur yürür. Zamanında hoca için Irak'a gidecektik. Randevu için bizden 25 bin Euro istediler, randevuyu alacak kişiler istedi" ifadesini kullandı. Ofis önünde bekleyen başka bir kişi ise, " Ben dün buralarda sordum yarın gelecek dediler. Ben de bugün belki gelir diye yine geldim. Kimse bize kapanacak demedi" şeklinde konuştu.