Sophia Loren’in sinemaya geri döndüğü 'Onca Yoksulluk Varken' filminden fragman yayımlandı

22 Ekim 2020 Perşembe, 15:32

Sophia Loren

"Kızım ve Ben" (La Ciociara) filmindeki performansıyla Oscar kazanan, son olarak 2009 yapımı "Nine" filminde izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Sophia Loren, uzun bir aranın ardından oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği "Onca Yoksulluk Varken" filmiyle sinemaya dönüyor.

Bu yılın başında Netflix’in haklarını satın aldığı film, Holokost’tan kurtulan ve İtalya sahillerinde bir bakımevi işleten Madam Rosa ve kısa süre önce kendisini soyan 12 yaşındaki sokak çocuğu Momo’yu odak noktasına alıyor.

Filmde, Madam Rosa, ilginç bir şekilde tanıştığı Momo’yu yanına alıyor ve ikili, birbirlerinin koruyucusu hâline gelerek sıra dışı bir ailenin temelini atıyor.

Sophia Loren’in Madam Rosa’ya hayat verdiği filmde Momo karakterini ilk kez bir sinema filminde rol alan Ibrahima Gueye canlandırıyor. İkiliye filmde Babak Karimi, Renato Carpentieri, Abril Zamora, Massimiliano Rossi, Francesco Cassano gibi isimler eşlik ediyor.

Romain Gary’nin "La vie devant soi" adlı romanından filme uyarlanan "Onca Yoksulluk Varken"in senaryosunu Edoardo Ponti ve Gomorra, "Tale of Tales" ve "Dogman" filmlerinin senaristi olarak sinema dünyasında tanınan Ugo Chiti kaleme alıyor.

Daha önce de İsrailli yönetmen Moshé Mizrahi tarafından "Madame Rosa" adıyla beyazperdeye aktarılan ve 1978 yılında En İyi Uluslararası Film Oscarı’na değer görülen bu hikâye, bu defa yönetmen Edoardo Ponti tarafından sinemaya aktarılıyor.

Daha önce film hakkında açıklamalarda bulunan Ponti, öncelikli olarak farklı kültürlerden, nesillerden, ırklardan ve dinlerden olan Madame Rosa ve Momo arasındaki arkadaşlık ve sevgi hikâyesinin izleneceğini söylemiş; ayrıca filmin modern bir aile hikâyesi olduğunu da belirtmişti.

Film, 13 Kasım‘da Netflix’te izleyici ile buluşacak.

Kaynak: Filmloverss