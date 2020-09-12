Sörloth krizi Trabzonspor'u karıştırdı
Özkan Sümer'in başkanlığı döneminin genel sekreteri Yusuf Ziya Yılmaz, Sörloth konusunda yönetimi uyardığını belirtirken, "dinlemediler ve 50 milyon Avro kaçtı" dedi.
Geçen yıla damgasını vuran Norveçli golcü Aleksander Sörloth'un 9 milyon transfer olma opsiyonu bilindiği halde ünlü futbolcunun 6 milyona alınabilecekken elden kaçma noktasına gelmesinin faturası yönetime ve başkan Ahmet Ağaoğlu'na kesildi. Sörloth geçen yıl Süper Lig ve Norveç milli takımında yıldızlaşmıştı.
Leipzig ve İngiliz ekiplerinin kancasındaki yıldızın, Türkiye'ye dönmediği için yarınki Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyecek olması Trabzonsporlu üyeleri ayağa kaldırdı.
Özkan Sümer'in başkanlığı döneminin genel sekreteri Yusuf Ziya Yılmaz, Sörloth konusunda yönetimi uyardığını belirtirken, "Geçen yıl opsiyonu kullanan yoksa problem çıkacak diye uyardım yetkili bir arkadaşı. Ne oldu şimdi? 50 milyon Avro kaçtı! Kulübü zarara uğrattılar. Yönetimde zerre kadar öngörü yok" ifadelerini kullandı.
Gazeteci yazar Hasan Al'ın sosyal medyada gündeme getirdiği konu Trabzon camiasında ses getirirken, üyeler yönetimi ağır biçimde protesto etti.
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