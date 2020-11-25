Saroz Körfezi'ndeki liman inşaatı sessiz sedasız başladı

25 Kasım 2020 Çarşamba, 17:10

Ege Denizi’nin kuzeyinde yer alan Saros Körfezi, doğal güzelliği ve kendi kendini temizleye bilen akıntılarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Ancak yüksek turizm potansiyeli bulunan Saros Körfezi’ne, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından Saros FSRU Gemi İskelesi yapılması planlanıyor. Konuyla ilgili bölgenin farklı kesimlerinden ve halktan tepkiler üzerine bin 38 kişiyi temsilen açılan dava devam ediyor ve bilirkişi raporu hazırlandı. Yine konuyla ilgili 45 binin üzerinde ıslak imza toplanırken, internet üzerinden başlatılan iptal kampanyasına da 60 bin 654 kişi destek verdi. Süreç devam ederken limanın yapılacağı bölgede ise inşaat başladı.

EDİRNE İL BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Konuyla ilgili açılan dava henüz sonuçlanmamışken, limanın inşaatına başlanmasına İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir’den tepki geldi. Bölgenin değerine dikkat çeken Başkan Demir, “ Saroz Körfezi doğal özellikleri açısından Türkiye’miz için bulunmaz bir Hint kumaşı. Avrupa’ya yakınlığı açısından da ulaşımı kolay. Deniz dibindeki düzenli akıntıları ile de suyu her zaman temiz ve soğuktur. Ancak ülkemizin yöneticileri Kaz Dağlarında olduğu gibi, Ordu’nun yemyeşil dağlarında olduğu gibi, Salda Gölünde olduğu gibi güzel bir şey gördükleri zaman orayı bozmak, zarar vermek için deyim yerindeyse heyecanlanıyor. Bölge halkı burada yapılaşmaya tam anlamıyla karşı. Sivil toplum kuruluşları da daha önce endişelerini dile getirdi. Sürecin iptali adına dava süreci devam ediyor. Ancak halkın ne istediği düşünülmeden inşaata başlandı. Şimdi dünyada sadece 3 yerde bulunan kendi kendini temizleme özelliğine sahip denizimiz tehlikeye atılıyor. İnşaatın iptali için, yarınlarımıza güzel bir doğa bırakmak için konunun peşini bırakmayacağız” dedi.