Şort giyen kadını darp edip serbest bırakılmıştı… Savcılık’tan açıklama
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 yaşındaki Nisa Aydın’ı şort giydiği için darp edip burnunu kıran ve serbest bırakılan Hüseyin A. hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Hüseyin A.’nın atipik psikoz hastalığı bulunduğu yönünde şüphelerin olduğu ifade edildi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin A. hakkında a adli kontrol kararı verildiğini ve kesin rapor için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiğini duyurdu.
Şort giydiği için kadına saldıran şahıs serbest bırakıldı
Hüseyin A.’nın atipik psikoz hastalığı bulunduğu yönünde şüphe bulunduğunu belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında Çınarcık ilçesinde 07/07/2020 tarihinde meydana gelen bir darp olayı hakkındaki soruşturmayla ilgili farklı iddiaların gündeme getirilmesi üzerine bir basın açıklaması yapılması hasıl olmuştur.
Çınarcık ilçesi, Koru beldesinde 07 Temmuz 2020 tarihinde müşteki B.N.A’nın şort giydiği gerekçesiyle şüpheli H.A. tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine Yalova Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli H.A. hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Müşteki B.N.A, sağlık durumuyla ilgili kati rapor alması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir.
Ayrıca şüpheli H.A’nın atipik psikoz hastalığı bulunduğu yönünde şüphe bulunduğundan alınacak raporun sonucuna göre şüpheli hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi için ilgili mahkemeden talepte bulunulacaktır.
Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
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