Soru çok, yanıt yok

17 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Koca, salgın süresince muhalefet milletvekillerinin yanı sıra AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin de çoğu önergesine karşılık vermedi.

‘ŞEFFAF YÖNETİLMEDİ’

Koca’nın soruları yanıtlamamasını değerlendiren Taşcıer, “Özellikle salgın sürecinin Türkiye’de çıktığı mart ayından bu yana sorduğumuz hiçbir soruya yanıt alamadık. Sadece soru önergelerine değil, basın aracılığıyla sorduğumuz sorulara da yanıt verilmedi” diye konuştu.

Salgının başından beri yaşanan aksaklıkları anımsatan Taşcıer, “Bu kadar üst üste hatanın yapılması, maskeden başlayarak grip aşısında, korona aşısında geç kalınması, aşı sayılarının yetersiz olması ve buna benzer bütün olumsuzlukların nedeni sürecin şeffaf yürütülmemesidir” ifadelerini kullandı.

Soru önergesi yanıtlamamada Adalet Bakanlığı’nın birinci sırada olduğunu belirten Taşcıer şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı verilen önergeler içinde soruları en çok yanıtlamayan 2. bakanlık.”