Soru çok, yanıt yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla ilgili yöneltilen çok sayıda soru önergesine yanıt vermedi. Durumu değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Sağlık Bakanlığı, verilen önergeler içinde soruları en çok yanıtlanmayan 2. bakanlık. Bütçe görüşmelerinde, Sayın Bakan’a ‘Yoğun olduğunuz için mi bu sorulara yanıt vermiyorsunuz’ diye sordum. Ona da yanıt vermedi” dedi.
Koca, salgın süresince muhalefet milletvekillerinin yanı sıra AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin de çoğu önergesine karşılık vermedi.
‘ŞEFFAF YÖNETİLMEDİ’
Koca’nın soruları yanıtlamamasını değerlendiren Taşcıer, “Özellikle salgın sürecinin Türkiye’de çıktığı mart ayından bu yana sorduğumuz hiçbir soruya yanıt alamadık. Sadece soru önergelerine değil, basın aracılığıyla sorduğumuz sorulara da yanıt verilmedi” diye konuştu.
Salgının başından beri yaşanan aksaklıkları anımsatan Taşcıer, “Bu kadar üst üste hatanın yapılması, maskeden başlayarak grip aşısında, korona aşısında geç kalınması, aşı sayılarının yetersiz olması ve buna benzer bütün olumsuzlukların nedeni sürecin şeffaf yürütülmemesidir” ifadelerini kullandı.
Soru önergesi yanıtlamamada Adalet Bakanlığı’nın birinci sırada olduğunu belirten Taşcıer şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı verilen önergeler içinde soruları en çok yanıtlamayan 2. bakanlık.”
En Çok Okunan Haberler
- Televizyonlarda doktorlara uygulanan ücret tarifesi
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- İbo Şov'a katılan isimlere tepki yağıyor
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ülkü Ocakları entelektüel merkezler oldu artık
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Öksürük şikayetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
- Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Televizyonlarda doktorlara uygulanan ücret tarifesi
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- İbo Şov'a katılan isimlere tepki yağıyor
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ülkü Ocakları entelektüel merkezler oldu artık
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Öksürük şikayetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
- Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti