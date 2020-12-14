Sosyal medya bu Türk kızını konuşuyor

14 Aralık 2020 Pazartesi, 09:22

Bahçeşehir Koleji'nin İzmir'de 2018- 2019 eğitim öğretim yılında Çiçekliköy'de hizmete açtığı 50. Yıl Kampüsü'ndeki Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitim gören Zeynep Naz Avcı, 17 yaşında olmasına rağmen kariyeri yolunda büyük bir başarıya imza attı. Zeynep Naz Avcı, ABD'deki Stanford Üniversitesi'ndeki Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden kabul aldı. Zeynep Naz bu başarısıyla, dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan 8 haftalık bu programda, Stanford Üniversitesi'nde okutulan kredili dersleri alma şansını yakaladı.

TEK LİSE ÖĞRENCİSİ OLDU

Zeynep Naz'ın tek Türk ve lise öğrencisi olarak kabul aldığı programda Finlandiya, Güney Afrika, Çin, Fransa ve İngiltere gibi dünyanın her yerinden öğrenciler eğitim görüyor. Lisans ve yüksek lisans öğrencileriyle birlikte derslere giren Zeynep Naz, tek lise öğrencisi olmasına rağmen okula kolay uyum sağladığını ve gerçekten isteyip emek verdikten sonra hiçbir şeyin imkansız olmadığını söyledi. Zeynep Naz, iki aylık program süresinde hem Stanford Üniversitesi'nde derslere girdiğini, hem de Silikon Vadisi'ndeki şirketlerden birçok kişiyle tanışıp fikir alışverişi yapma şansı bulduğunu dile getirdi.

Avcı, üniversiteye kabul edildiğini öğrendiği anda büyük bir sevinç yaşadı. Sevincini ailesi ile paylaşan genç kızın görüntüleri, sosyal medyada paylaşmasının ardından Avcı’ya çok sayıda tebrik geldi.

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü:

Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi’nden kabul almış bir Naz çizelim!