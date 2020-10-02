Sosyal medya fenomeni canlı yayında eşi tarafından yakılarak öldürdü
Çin'de Lamu adıyla bilinen sosyal medya yıldızı, canlı yayın yaptığı sırada kocası tarafından benzinle yakılarak öldürüldü.
Çin'de Lamu (30) adıyla bilinen sosyal medya yıldızı, kocası tarafından benzinle yakılarak öldürüldü.
Yerel medyada, Lamu'nun canlı yayın sırasında eski kocası Tang tarafından benzinle yakılarak öldürüldüğü duyuruldu.
Eylül ortasında Tang’ın, aile üyelerinin önünde bir balta ve benzinle silahlı olarak Lamu’nun evine girdiği bildirildi. Vücudunun yüzde 90'ı yanan ve iki hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Lamu’nun dün gece hayatını kaybettiği açıklanırken Tang’ın gözaltına alındığı belirtildi.
Haber Global'in haberine göre Lamu, Çin'in Aba kentindeki evinde canlı yayın yaparken vahşice katledildi. Yerel basın, hayranlarının Lamu'nun çığlıklarını duymadan hemen önce ekranın karardığını belirtti. Cinayetin sebepleri belirsizliğine korurken, eski eşin boşanma işlemleri başlatan Lamu'dan intikam almak istediği iddia edildi. Çiftin, iki küçük oğlunun olduğu belirtildi.
Lamu, Aba'nın dağlık bölgesinde yaşayan, yüz binlerce takipçisi olan popüler bir Tibet video bloggerı olduğu ifade edildi. Bazı videolarında, Çin'deki kırsal yaşamı izleyicileriyle paylaşıyordu.
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