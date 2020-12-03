Sosyal medya platformlarına ikinci ceza
Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram, Türkiye'de temsilci bulundurmadıkları için ikinci kez ceza yedi. 30'ar milyon TL'lik cezalar şirketlere bildirildi.
Bloomberg'e konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a ikinci yaptırım olan 30’ar milyon TL’lik cezalar kesildi.
Bugüne kadar yalnızca Rusya’nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) temsilci bildiriminde bulundu. Yeni cezalar için şirketlere bildirimler yapılmaya başlandı.
Şirketlere belirtilen sürede bildirim yapmadıkları için geçen ay 10 milyon TL’lik cezalar kesilmişti. Şirketler temsilci bildirmeme tavırlarını sürdürürlerse, gelecek ay Türkiye’deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.
Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu ceza da yüzde 90’a kadar artabilecek.
Şirketler cezanın ardından 1 ay içinde, temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar 4’te 1 oranında düşecek.
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