Sosyal medyada kafaları karıştıran paylaşım

31 Aralık 2020 Perşembe, 13:24

Özgür Demirtaş’ın attığı tweet ne siyasiydi ne de polemik yaratacak bir paylaşımdı.

“Ülkemizin ilkokul eğitim seviyesini ölçelim” diyen Demirtaş, sorduğu soruyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmesine neden oldu.

Demirtaş o tweetinde şu soruyu yöneltti:

“Bir hırsız bakkala girdi: 100 TL çaldı. Sonra o 100 TL ile bakkaldan 70 TLlik ürün aldı. Para üstü olarak da 30 TL aldı. Bakkalın kaybı ne kadar?”

Cevabı “100 TL” olan soruya ise bakkalın kar marjı hesaba katılmadığı gerekçesiyle itirazlar da yükseldi.

Demirtaş ise tweete gelen cevaplara şaşırarak, “Bir soru sordum: 70 TL kelimesi trend olmuş, Hay Allahım” diye yazdı.

İşte o paylaşımlar: