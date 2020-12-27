Sosyal medyada "#KemalizmYokOlacak" provokasyonu: Bakın altından kim çıktı

27 Aralık 2020 Pazar, 16:10

Sosyal medyada kimi trol hesaplar tarafından Cumhuriyet'i ve Atatürk'ü hedef alan etiketlerle yapılan paylaşımlar, dün akşam itibariyle açılan "#KemalizmYokOlacak" başlıklı bir etiketle devam etti.

Provokatif girişime sosyal medya kullanıcıları, yanıtlarını Atatürk fotoğrafları ile Atatürk'e saygı ve sevgilerini ifade ettikleri paylaşımlarla yanıt verdi.

Gün içinde binlerce kişinin tepki göstermesi nedeniyle gündeme taşınan etiketi açan sosyal medya kullanıcısı ise şaşırtmadı. "#KemalizmYokOlacak" etiketi altında arka arkaya paylaşımlar yapan kişi Tülay Tarhan isimli Twitter kullanıcısıydı.

İşte Tarhan'ın dün akşam (26 Aralık) günü yapmaya başladığı ve bugün de sürdürdüğü o paylaşımlar:





'TOKLUK SENDROMU' DEDİ, AKP'Lİ BAŞKAN TEBRİK ETTİ

Tarhan'ı Türkiye, bir sokak röportajında açlık ve yoksulluk sorununa ilişkin verdiği akıl almaz yanıtıyla hatırlıyor.

Tarhan, o röportajın görüntülerinde, “Vatandaş ‘yetmiyor’, ‘kıt kanaat geçiniyorum’ diyor” diyen muhabire “Yeterlidir. Yalan söylüyorlar. Onlar tokluk sendromu yaşıyor” diyerek yanıt vermişti.

Tarhan'a bu sözleri üzerinde AKP'li bir belediye başkanından destek de gelmiş, Kars Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Tarhan'ın sözlerini “Kıymetli Selimli hemşehrimiz Tülay Tarhan hanımefendiye konuşmalarından dolayı tebrik ediyorum. Kendisi Bursa’da ikamet ediyor. Çok iyi bir kardeşimiz” notuyla paylaşmıştı.



