Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın serbest

06 Mart 2021 Cumartesi, 10:14

Samsun'da sosyal medya uygulaması Tiktok'taki hesabı üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edilen Yonca B., polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İkamet adresi Giresun olan şahıs, adliyeye sevk edilmesinin ardından, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin Y.B. için verdiği adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına itirazda bulundu.