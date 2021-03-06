Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın serbest
Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan kadın için verilen adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.
Samsun'da sosyal medya uygulaması Tiktok'taki hesabı üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edilen Yonca B., polis tarafından gözaltına alınmıştı.
İkamet adresi Giresun olan şahıs, adliyeye sevk edilmesinin ardından, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin Y.B. için verdiği adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına itirazda bulundu.
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