Sosyal medyada 'troll' kavgası: Mesajlarını ifşa ettiler!

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 17:41

‘Marginale’ adlı sosyal medya hesabı, “Recep Terzi kimdir?” başlıklı bir tweet yayınlayarak Terzi’nin mesajlarını ifşa etti ve para için kendisinden reklam istediğini, ‘dava derdi gütmediğini’ savundu.

Yapılan paylaşım şöyle:

“Bana iftira atan bu şahıs benden instagram hesabı için destek istemiş, Twitter’ın umrunda olmadığını yazmış, tüm derdinin ürün reklamı yapıp para kazanmak olduğunu söylemişti. Sadece gülüyorum yazık.”

Terzi ise, ‘Marginale’ adlı hesabın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın isteği ile açıldığını öne sürdü.

CHP'Lİ HAKVERDİ: SOYLU VE ALBAYRAK TARAFTARI TROLLER BİRBİRİNE GİRMİŞ

CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de söz konusu kavgaya ilişkin, Süleyman Soylu ile Berat Albayrak taraftarı troller birbirine girmiş. Besle büyüt, CeHaPe ye saldırsın diye maaşa bağla, bunlar birbirine girsin. Hiç olacak iş mi? İki maaş kesip kıdem ilerlemesi verin bence." yorumunu yaptı.









Öte yandan sosyal medya üzerinden yapılan tartışmaya AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve seçim süreçlerinde AKP lehine kampanyalarda boy gösteren Hasan Kaçan da kayıtsız kalmadı. Kaçan, oyuncu Recep Terzi ve kimliği bilinmeyen Marginale hesabının kullanıcısına şu paylaşımıyla tepki gösterdi.



