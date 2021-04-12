Sosyal medyadaki 12 Nisan rezaletinde flaş gelişme

12 Nisan 2021 Pazartesi, 12:44

Sosyal medyada #12Nisan, #tecavüz gibi etiketlerle kadınların tecavüze uğramasını, katledilmesini teşvik eden paylaşımlar infial uyandırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada " #12Nisan" etiketi altında kadınlara yönelik tehditlerde bulunan kişilere yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. 12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır" denildi.