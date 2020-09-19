Sosyal mesafe kuralına uymayan Hollanda Adalet Bakanı'na koronavirüs cezası
Hollanda Adalet Bakanı, koronavirüse karşı sosyal mesafe kuralına uymadığı için kendisine bağlı savcılık tarafından 390 Avro para cezasına çarptırıldı.
Hollanda Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, koronavirüs salgınına karşı getirilen önlemlere uymadığı için para cezası aldı.
Başsavcılık, 22 Ağustos'ta kendi düğününde sosyal mesafe kuralını ihlal eden Bakan'ı 390 euro para cezasına çarptırdı.
DW Türkçe'nin haberine göre, savcılık açıklamasında Bakan'ın kurallara uyulmasında "örnek alınan kişi" konumunda olduğuna işaret edilerek, sosyal mesafe kuralının "aleni ihlaline" karşı verilen para cezasının, kuralların "inandırıcılığına" hizmet ettiği vurgulandı.
Grapperhaus'un düğününden kareler sosyal medyaya yansımış, fotoğraflarda Bakan'ın onlarca davetliyle sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden bir arada bulunduğu görülmüştü.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
- Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
- İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
- O anlaşma tehlikede
- Mesut Yılmaz'dan kötü haber!
- Adalet Bakanı'ndan Aleyna Çakır ve Müge Anlı açıklaması
- Hayrete düşüren olay! Evini çaldılar
- İstanbul'da yeni mesai düzenlemesi
- Propaganda merkezi
- ABD, savaş jetlerini Bulgaristan’a konuşlandırdı
Video Haberler
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
- İBB Sözcüsü büyük değişimin görüntüsünü paylaştı!
- Muharrem İnce'den Lozan tepkisi!
- Erdoğan'ın dikkat çeken görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
- Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
- İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
- O anlaşma tehlikede
- Mesut Yılmaz'dan kötü haber!
- Adalet Bakanı'ndan Aleyna Çakır ve Müge Anlı açıklaması
- Hayrete düşüren olay! Evini çaldılar
- İstanbul'da yeni mesai düzenlemesi
- Propaganda merkezi
- ABD, savaş jetlerini Bulgaristan’a konuşlandırdı