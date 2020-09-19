Sosyal mesafe kuralına uymayan Hollanda Adalet Bakanı'na koronavirüs cezası

Hollanda Adalet Bakanı, koronavirüse karşı sosyal mesafe kuralına uymadığı için kendisine bağlı savcılık tarafından 390 Avro para cezasına çarptırıldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2020 Cumartesi, 15:50
Sosyal mesafe kuralına uymayan Hollanda Adalet Bakanı'na koronavirüs cezası
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Hollanda Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, koronavirüs salgınına karşı getirilen önlemlere uymadığı için para cezası aldı.

Başsavcılık, 22 Ağustos'ta kendi düğününde sosyal mesafe kuralını ihlal eden Bakan'ı 390 euro para cezasına çarptırdı.

DW Türkçe'nin haberine göre, savcılık açıklamasında Bakan'ın kurallara uyulmasında "örnek alınan kişi" konumunda olduğuna işaret edilerek, sosyal mesafe kuralının "aleni ihlaline" karşı verilen para cezasının, kuralların "inandırıcılığına" hizmet ettiği vurgulandı.

Grapperhaus'un düğününden kareler sosyal medyaya yansımış, fotoğraflarda Bakan'ın onlarca davetliyle sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden bir arada bulunduğu görülmüştü.


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