Sosyal mesafe önlemlerine sıkı bir şekilde uymak, enfeksiyon ihtimalini çok daha fazla düşürüyor

12 Eylül 2020 Cumartesi, 12:56

Araştırmacılar, analiz için haziran ayının sonlarında Maryland eyaletindeki 1.000’den fazla kişiden oluşan rastgele bir örneği inceledi.

Bu kişilere sosyal mesafe uygulamaları, toplu taşıma kullanımları, Covid-19 enfeksiyon geçmişleri ve Covid-19’la ilişkili diğer davranışları soruldu.

Araştırmacılar, mesela sık toplu taşıma kullandığını belirten kişilerin, Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleme ihtimalinin dört kattan fazla olduğunu; dışarı çıktığı zaman sosyal mesafe önlemlerine sıkı bir şekilde uyduğunu belirten kişilerin ise Covid-19 pozitif çıktıklarını söyleme ihtimalinin 10 kat daha düşük olduğunu buldu.

Çalışmanın, cep telefonu uygulamaları gibi kaynaklardan toplanan verilerin aksine; bireysel seviyede ölçüm verisine dayanan ve Covid-19’la ilişkili davranışlar üzerinde yapılmış ilk büyük ölçekli değerlendirmelerden biri olduğuna inanılıyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı ve Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nde yardımcı profesör olan Sunil Solomon şöyle söylüyor:

“Bulgularımız, eğer dışarı çıkıyorsanız sosyal mesafeye mümkün olduğu kadar fazla uymanız gerektiği görüşünü destekliyor çünkü bunun, virüsün bulaşma ihtimalinin azalmasıyla güçlü şekilde bağlantılı olduğunu gösteriyor. Buna benzer çalışmaları yürütmek nispeten kolay. O sebeple bu tür çalışmaların, yüksek hassasiyete sahip yerler veya nüfus altgruplarının belirlenmesi yönünden faydalı araçlar olabileceğini düşünüyoruz.”

Kaynak: popsci.com