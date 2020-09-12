Sosyal mesafe önlemlerine sıkı bir şekilde uymak, enfeksiyon ihtimalini çok daha fazla düşürüyor
Toplu taşımayı kullanmak, bir idabet mekanını ziyaret etmek veya evden çıkıp başka bir yere gitmek, Covid-19'a yakalanma ihtimalini önemli oranda artırıyor. Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Fakültesi’nde çalışan araştırmacıların yaptığı yeni çalışmaya göre sosyal mesafe kurallarına katı bir şekilde uymak, bu olasılığı önemli miktarda düşürüyor.
Araştırmacılar, analiz için haziran ayının sonlarında Maryland eyaletindeki 1.000’den fazla kişiden oluşan rastgele bir örneği inceledi.
Bu kişilere sosyal mesafe uygulamaları, toplu taşıma kullanımları, Covid-19 enfeksiyon geçmişleri ve Covid-19’la ilişkili diğer davranışları soruldu.
Araştırmacılar, mesela sık toplu taşıma kullandığını belirten kişilerin, Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleme ihtimalinin dört kattan fazla olduğunu; dışarı çıktığı zaman sosyal mesafe önlemlerine sıkı bir şekilde uyduğunu belirten kişilerin ise Covid-19 pozitif çıktıklarını söyleme ihtimalinin 10 kat daha düşük olduğunu buldu.
Çalışmanın, cep telefonu uygulamaları gibi kaynaklardan toplanan verilerin aksine; bireysel seviyede ölçüm verisine dayanan ve Covid-19’la ilişkili davranışlar üzerinde yapılmış ilk büyük ölçekli değerlendirmelerden biri olduğuna inanılıyor.
Çalışmanın kıdemli yazarı ve Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nde yardımcı profesör olan Sunil Solomon şöyle söylüyor:
“Bulgularımız, eğer dışarı çıkıyorsanız sosyal mesafeye mümkün olduğu kadar fazla uymanız gerektiği görüşünü destekliyor çünkü bunun, virüsün bulaşma ihtimalinin azalmasıyla güçlü şekilde bağlantılı olduğunu gösteriyor. Buna benzer çalışmaları yürütmek nispeten kolay. O sebeple bu tür çalışmaların, yüksek hassasiyete sahip yerler veya nüfus altgruplarının belirlenmesi yönünden faydalı araçlar olabileceğini düşünüyoruz.”
Kaynak: popsci.com
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