SoundCloud, kullanıcı merkezli ödeme modeline geçen ilk müzik platformu oluyor
SoundCloud, hayranların sanatçılara doğrudan ödeme yapmasına olanak tanıyan ilk müzik platformu olacak.
SoundCloud, hayranların sanatçılara doğrudan ödeme yapmasına olanak tanıyan ilk müzik platformu olacak.
Müzik dinleme uygulaması SoundCloud, bugün yaptığı açıklamada, üye sanatçılara ödeme modelinde değişikliğe gidileceğini duyurdu.
Kullanıcı merkezli ödeme modeli ile kullanıcıların dinledikleri sanatçılara ödeme yapması sağlanacak. Böylece uygulama, hayranlarının sanatçılara doğrudan ödeme yapmasına olanak tanıyan ilk müzik platformu olacak.
SoundCloud, Spotify ve diğer tüm büyük yayın platformlarının yaptığı gibi abonelerden topladığı paranın çoğunu en çok akışı getiren müzisyenlere ve gruplara dağıtıyordu. Bu model uzun süredir, dünyanın en ünlü performanslarının yüklü ödemeler kazanmasını sağlarken, daha küçük bağımsız sanatçıların kazancını zorlaştırdığı için eleştiriliyor.
Sanatçılar, hayranların abonelik paralarını gerçekte dinledikleri sanatçılara aktarmalarına izin verilmediğini savunuyor.
Kaynak: Sputnik
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