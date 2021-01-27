Soyer, 28 üretici kooperatifi ile ürün alım sözleşmesi imzaladı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 15:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda üreticiyle yan yana, yerli ve milli tarım politikasını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Ödemiş'te "İzmir Tarımı" stratejisini açıklayan Başkan Soyer, bugün de bu stratejinin önemli halkalarından biri olan tarımsal üretimin desteklenmesi için 28 tarımsal kalkınma kooperatifi ile ürün alım sözleşmesi imzaladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen ürün alım sözleşmesi törenine İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Yelda Celiloğlu, CHP Konak İlçe Başkanı Osman Çağrı Gruşçu, CHP Karabağlar İl&ccedi l;e Başkanı Mehmet Türkbay, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve 28 tarımsal kalkınma kooperatifinin başkanı katıldı.

2020 yılında üretici kooperatiflerinden 144 milyon liranın üzerinde alım yapan Büyükşehir, 2021 yılında da fidan, bal, çiçek, peynir, zeytinyağı gibi 40'a yakın ürünü güçlü dayanışma modeli ve üretim kapasitesiyle kentte tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunan tarımsal kalkınma kooperatiflerinden almaya devem edecek.

"İZMİR TARIMI TÜRKİYE'YE İLHAM OLACAK"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta Küçük Menderes Havzası turunda açıkladığı "kuraklık" ve "yoksullukla" mücadele edecek altı aşamadan oluşan İzmir Tarım stratejisi ile ilgili bilgi verdi. İzmir Tarım ile tarımda kullanılan yüzde 77 oranındaki suyun yüzde 50 oranında azaltılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Soyer, "Bu stratejiyi Küçük Menderes Havzası'ndan hayata geçirmeye başladık. Çünkü bu havzada kuraklık tehdidi var. Yeraltı rezervi 290 hektometreküp. Biz 900 hektometreküp su çekiyoruz. Yeraltı kaynağımızın 3 misli su çekiyoruz. Ürün desenini değiştirerek su kaynaklarını koruyacağız. Kuraklığa karşı sadece İzmir için değil, tüm Türkiye’ye ilham verecek bir politikanın somut örneğini sunuyoruz. Biz tarımı, sadece tarlada başlay ıp biten bir zirai faaliyet olarak görmüyoruz. İzmir Tarımı lojistiği, paketlenmesi, ürünlerin işlenmesi, markalaşması, satışı, ihracatı, Ar-Ge ve eğitim faaliyetleri ile bir bütün süreci kapsıyor. Böylece yoksullukla mücadele ediyor ve refahı artırıyoruz" diye konuştu.

Alım garantili sözleşmelerle kooperatiflere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Soyer konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Altı ayaklı İzmir Tarımı stratejisi içerisinde çok önemli yer tutan üreticilere verdiğimiz alım garantisi sözümüzü, kooperatiflerimizle yapacağımız sözleşmelerle yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Burada 28 üretici kooperatifimiz ile işbirliğimizi pekiştiriyor; fidan, çiçek, bal, peynir, zeytinyağı, incir, tarhana, lavanta gibi 40’a yakın ürünü üreticimizden satın alarak üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz. 2019 yılında yaptıg^ımız toplam alımların miktarı 125 milyon 377 bin Türk Lirası iken bunun İzmir kooperatiflerinden alınan kısmı 121 milyon 447 bin lira. 2020 yılında ise toplamda 144 milyon 762 bin 472 lira olan alım gerçekleştirdik. 2021 yılında bunu artıracağız".

ÜRÜN ALIMLARI İKİ KAT ARTACAK

Belediye şirketi Baysan'ın 10 bin dönüm arazide susuz yem bitkisi ve hububat ekiminde kooperatifler ile sözleşmeli alım yapacağının da müjdesini veren Soyer, "Alacağımız yem miktarının değeri yaklaşık 15 milyon lira. Havza ölçeğinde yapacağımız diğer alımlarda ise sadece Küçük Menderes için söylüyorum Beydağ’dan 100 ton kestane, Ödemiş’ten 300 ton patates, Bayındır’dan 200 ton salçalık biber satın alacağız. Her yeni havza ziyaretimizde alım yapacağımız diğer ürünleri ve miktarı açıklamaya devam edeceğim. 2021 ve 2022 yılları içinde 2020 yılında kooperatiflerden gerçekleştirdiğimiz 144 milyon liralık alımı iki mislinin üzerinde artırarak 338 milyon liralık bir alım yapmayı hedeflediğimizi buradan müjdelemek isterim. Bu alımların 154 milyon lirası süt ürünlerine, 97 milyon lirası et ürünlerine, 15 milyonu yem bitkil erine ve geri kalan 72 milyon ise diğer ürünlere tekabül ediyor" şeklinde konuştu.

KÖYLÜLERE SESLENDİ

"Başka Bir Tarım Mümkün' mantığıyla inşa ettikleri İzmir Tarım stratejisinin, İzmir’den başlayarak tüm Türkiye’de yerli ve milli bir tarım ekonomisi inşa etmenin mümkün olduğunu gösterecek bir proje olduğunu ifade eden Soyer, şunları söyledi. "Bunun için üreticilerimize destek olmak ve onların, emeğinin karşılığını alarak doğduğu yerde doymasını sağlamak bizim için en öncelikli konuların başında geliyor. Çünkü çiftçimiz hak ettiğini almazsa, destek göremezse, bize miras kalan bu bereketli topraklarda üretim yapılamaz hale gelir ve ülkemizdeki tarım, tamamen çöker. Nitekim resmi rakamlar Türkiye’de özellikle son 20 yılda tarımın git gide küçüldüğünü açıkça gösteriyor. 2012 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası ile toplamda 16 bin 220 köyün kapatıl ması da etken. O zaman köyler kapatılmasın diye sesimizi yükseltmiştik. 'Köyler gelecektir' demiştik. Nihayet buraların kırsal mahalleye dönüştürülmesi gündeme geldi. Ben buradan tüm köylülerimize, muhtarlarımıza sesleniyorum: Gelin kırsal mahalle statüsü için başvurularınızı yapın. Köylerimiz tekrar köy olarak hayatlarına devam etsinler. Zamanında yasa nedeniyle köylülerimizin elindeki imece ile elde edilen mallar elden çıkarılmak zorunda kaldı."

'BAŞARMAK ZORUNDAYIZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ülkemizde yeniden “Köylü milletin efendisidir” dedirtene kadar İzmir Tarımı için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Buradaki kooperatif başkanlarımıza ve yöneticilerine huzurlarınızda şunu söylemek istiyorum. Başarılı olmak zorundayız; başarılı olmak zorundasınız. Bu sadece sizin kooperatifinizle ilgili bir mesele değil. Bu memleket meselesi. Bu memlekette şikayet ettiğiniz ne var değiştirmek bizim boynumuzun borcudur. Buna tarımdan başlıyoruz. 'Başka bir tarımın mümkün olduğunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Onun için başarılı olacağız. Daha çok üreteceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi de üreticimize, kooperatiflerimize sonuna kadar sahip çıkacak."