Soyer'den bilim insanlarına çağrı: Kimin neyi yapması gerekiyorsa hepsini tek tek tarif edeceğiz

31 Ekim 2020 Cumartesi, 12:05

Fox TV’de Çalar Saat programına bağlanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yönelik destekler hakkında canlı yayında bilgi verdi. 180 civarında yurttaşın enkaz altından çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Soyer, geceyi dışarıda geçirenler için de gereken her türlü desteğin sağlandığını söyledi.

Soyer, “An itibariyle 24 can kaybımız, 804 yaralımız var. 200’e yakını ağır yaralı. Enkaz altında AFAD ekiplerinin yaptığı değerlendirmeye göre 180 civarında vatandaşımız var. Bu arada birçok mucizevi haberler alıyoruz. Kurtarma ekipleri son derece profesyonel çalışıyor. Çevre illerden gelen çok sayıda kurtarma ekibi var. Umudumuzu koruyoruz enkaz altında sağ gelecek vatandaşlarımızı heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

‘HASARLI BİNALARA GİRMEYİN’ UYARISI

Hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade eden Soyer şunları kaydetti: “Bu tabi binlerce insanın geceyi dışarıda geçirmesi anlamına geliyordu. Bu nedenle gece boyunca kumanya dağıtımını sürdürdük. Parklarda, yeşil alanlarda, meydanlarda çok sayıda çadır kurduk. Mobil tuvaletler ulaştırdık. AFAD koordinasyonuyla bazı yurtlara da vatandaşlarımızı yerleştirdik. Belediye otobüslerini parkların çevresine yağmura ve soğuğa karşı bir sığınak olarak konuşlandırdık. Sıkıntılı ve zor bir geceydi şüphesiz. Büyükşehir belediyemiz tüm birimleriyle, çalışanlarıyla vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüler. Sabah itibariyle çay, boyoz, gevrek dağıtımı yapıyoruz geceyi dışarda geçirenlerin ihtiyacını karşılamak için.”

BİLİM İNSANLARINA ÇAĞRI: DEPREM ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK

Türkiye’nin hiçbir noktasının depreme hazır olmadığının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şöyle devam etti:

“Çok hoyrat ve hızlı bir şehirleşme yaşandı. Doğamızı tarım alanlarımızı tahrip ederek bu vahşi betonlaşmaya seyirci kaldık. Hiçbir kentte böyle bir hazırlıktan söz etmek mümkün değil. Ancak bu kadar şiddetli bir depremde çok daha ağır bir tahribat, çok büyük bir yıkım söz konusu olabilirdi. Bunu da belirtmekte fayda var. Biz geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir Deprem Daire Başkanlığı kurmuştuk. İzmir’in depreme hazırlığını sorgulamak adına da çalışmalara başlamıştık. Ama önümüzdeki hafta Türkiye’de depreme dair sözü olan ne kadar bilim insanımız varsa onları davet edeceğimiz hem İzmir’in yapı sorunu, hem İzmir’in deprem faylarını, hem de depr eme karşı yapılması gereken hazırlıkların ne olması gerektiğini masaya yatıran bir çalıştay düzenleyeceğiz. Neyin hesabı sorulması gerekiyorsa, kimin neyi yapması gerekiyorsa hepsini tek tek tarif edeceğiz. Türkiye’deki bilim insanlarına buradan duyurmak istiyorum, böyle bir çalıştayı önümüzdeki hafta planlıyoruz.”