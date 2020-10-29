Soylu: Biz çocuklarımıza fakirliği ve demokrasi dışı müdahaleleri miras bırakmayacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, çocuklara fakirliği ve demokrasi dışı müdahaleleri miras bırakmayacaklarını iddia etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Soylu mesajında, Cumhuriyet’in 20’nci yüzyılın insanlık dışı sömürge mücadelesi içinde doğduğunu ve 97’nci yaşına ulaştığını belirtti.
“Türkiye Cumhuriyeti bugün de yine sömürgeciliğin ve çatışmanın hakim kılınmak istendiği bir dünyada inançlarından, vatan sevgisinden ve insanlıktan yana tavır alarak yoluna devam etmektedir” ifadelerini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz çocuklarımıza terörü miras bırakmayacağız. Biz çocuklarımıza fakirliği, demokrasi dışı müdahaleleri, emperyalist baskılarla inançlarımızdan ve değerlerimizden ayrılmış, mazisini unutmuş, köklü devlet geleneğinden sıyrılmış bir ülke bırakmayacağız. Bilâkis, 2023’e ait tüm hedeflerimize ulaşmak ve1923’teki o şerefli imzanın tüm sahiplerine güzel bir yüzüncü yıl karnesi getirmeye kararlıyız, bunun heyecanını duymaktayız. İşte bu duygu ve düşüncelerle bu aziz millete tarih sahnesinde yeni bir perde, bizlere yeni bir ufuk açan güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün kahramanlarımızı, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı gurur ve coşkuyla kutluyorum.”
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